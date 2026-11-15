Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Giriş: 15.11.2026 - 21:47 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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