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        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, M.Ş. (24), M.Ş. (55) ve J.E. (28) darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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