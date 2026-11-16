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        Mardin'de bıçaklanmış halde bulunan genç hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 01:29 Güncelleme:
        Mardin'de bıçaklanmış halde bulunan genç hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Barış Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

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