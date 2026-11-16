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        Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü (2)

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener’in (17) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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