Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü (2)
Giriş: 16.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener’in (17) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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