Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 593 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 593 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin Türk lirası ve 2 bin 460 dolar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.