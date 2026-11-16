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        Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü

        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şener, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Barış Şener, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şener’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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