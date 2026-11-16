Mardin'de tekmeli yumruklu kavga; 1'i hamile 3 yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada, 14 haftalık hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhittin Ş. (55), Jiyan E. (28) ve Mehmet Ş.'nin (24) yaralandığı belirlendi. Yaralılardan Jiyan E.'nin 14 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.