Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan Barış öldü (3)
Giriş: 16.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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