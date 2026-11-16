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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda, 9-15 Kasım'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yakalananlar arasında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan aranan kişiler de yer alıyor."

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