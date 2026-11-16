Mardin'de 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, dün gece Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide bıçaklanmış halde bulunan Barış Şener (17), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

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