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        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'den Prof. Adnan Yüksel Gürüz'e 'midyeci' tepkisi 28 Şubat davasında ceza alan Kemal Gürüz'ün Mardinliler için 'midyeci' benzetmesi yapan kardeşi Adnan Yüksel Gürüz'e Mardinlilerden sert tepki geldi

        Mardin'den Prof. Adnan Yüksel Gürüz'e 'midyeci' tepkisi 28 Şubat davasında ceza alan Kemal Gürüz'ün Mardinliler için 'midyeci' benzetmesi yapan kardeşi Adnan Yüksel Gürüz'e Mardinlilerden sert tepki geldi

        Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, Mardinli AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadesi kentte tepkiyle karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Mardin'den Prof. Adnan Yüksel Gürüz'e 'midyeci' tepkisi 28 Şubat davasında ceza alan Kemal Gürüz'ün Mardinliler için 'midyeci' benzetmesi yapan kardeşi Adnan Yüksel Gürüz'e Mardinlilerden sert tepki geldi

        Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, Mardinli AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadesi kentte tepkiyle karşılandı.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerini aktaran gönderisini alıntılayarak yorum yaptı. Gürüz paylaşımında, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullandı. Ağabeyi 28 Şubat davasından 18 yıl ceza alan Yüksel Gürüz'ün açıklamalarına Mardin'den sert tepkiler geldi.

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        "Açıklamanın ardından 28 Şubat'ın şoven zihniyeti var"

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "midyeci" ifadesine tepki göstererek, söz konusu yaklaşımı 28 Şubat zihniyetine benzetti ve kınadı. Uncu şunları kaydetti:

        "Milletvekilimize yapılan açıklamayı kınıyoruz. Bunu sadece Mardinli kadınlarımız değil, tüm Mardinliler adına bu açıklamayı yapıyoruz. Bu tweeti atan şahsın başında profesör ünvanı var. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer akademik unvanınız ne olursa olsun, ahlak yoksa sizin yaptığınız çalışmaları bir tarafa koyarsanız, neye benzersiniz? Kitap yüklü merkebe benzersiniz. O yüzden ahlaka davet ediyorum. Bu sadece bir açıklama değil, küçümsememesi gereken, hani iki cümlelik bir açıklamaydı ama bu açıklamanın arka planında 28 Şubat'ın hortlayan ya da hortlamaya hazır şoven zihniyeti var. Bu şoven zihniyet hem kadınlarımıza yönelik hem de Mardinlilere yöneliktir. Mardinlileri bir kalıba sıkıştırmaya yöneliktir. 'Mardinlilerden anca midyeci olur' lafı Mardinlilerin profesör olamayacağı, Nobel alamayacağı, kadınlarının milletvekili olamayacağı anlamına geliyor. Bizi 28 Şubat öncesi eski Türkiye'nin zihniyetine sıkıştırmaya yönelik bölücü bir açıklama olarak görüyorum. Bölücülük bu şekilde yapılır."

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        "Bu tavır bölücü tavırdır"

        Midyeci esnafının gurur kaynağı olduğunu dile getiren Uncu, "Emeğiyle, alın teriyle ekmeğini kazanan ama Mardinliler sadece midyeci olur gibi bir tavır bölücü bir tavırdır. Bizi bu kalıba sığdıracak, bizi bölecek tavırlardan bir tanesidir. O yüzden bu şahsı ben kınıyorum. Biz milletvekillerimizin yanındayız. Milletvekilimizin arkasındayız. Bu nedenle de, şahsı özre davet ediyoruz. Bu arada da Mardin nedir diye merak ediyorsa Mardin'e de davet ediyoruz. Gelsin görsün, medeniyet öğrensin, ahlak öğrensin" dedi.

        "Emeği kimse küçümseyemez"

        Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Seçkin Acar da hiçbir esnafın ve emeğin küçümsenmesini kabul etmediklerini söyledi. Acar, "Hiçbir esnaf ve emeğin küçültülmesi kesinlikle kabul edilir değil. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Her insanın, her esnafın emeği bizler için çok çok kıymetli ve çok değerlidir. Bunu böyle basit bir konuşma haline getirmek kesinlikle kabul edilir dahi değildir bizim için. Biz yaptığımız her işten gurur duyuyoruz. Bir kere bu bir emek. Bu emeği hiçbir zaman kimse küçümseyemez" diye konuştu.

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        "Bizim ülkemizin tüm şehirleri hoşgörülü kentlerdir"

        Bölge, şehir ayrımı yapılmadan hoşgörünün korunması gerektiğini vurgulayan Acar, "Herkesin bir fikri var ama kimse kimseyi kesinlikle küçümseyemez ve bunun bir kadın üzerinden yapılmasını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Şöyle, hoşgörüsü yüksek olan kentler elbette ki ülkemizin tüm şehirleridir. Bizim ülkemizin tüm şehirleri hoşgörülü kentlerdir. İnsanlarımızın hepsi gerçekten de çok kıymetli insanlardır. Ama maalesef ki bazen aradan bazıları sıyrılabiliyor. Bunların kimlikleri ne olursa olsun fark etmiyor. Bu hoşgörüyü hepimiz birbirimize karşı korumak zorundayız. Mutlak suretle bölge, kent, şehir ayrımı yapmadan lütfen bunu koruyalım ve birbirimize saygı ve değer vermeye devam edelim" şeklinde konuştu.

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        Ağabeyi 28 Şubat davasında 18 yıl hapis cezası almıştı

        Öte yandan, Adnan Yüksel Gürüz, 28 Şubat döneminin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de kardeşi. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklanmış, Kemal Gürüz dahil 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

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