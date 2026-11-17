MARDİN merkezli 12 ilde düzenlenen ‘nitelikli dolandırıcılık’ operasyonunda, devlet büyüklerinin yapay zeka ile oluşturulan görsellerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan ve hesaplarında 95 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 23 şüphelinin internet ve sosyal medya üzerinden devlet büyüklerinin yapay zeka ile oluşturulmuş görsellerini kullanarak sözde petrol, borsa ve savunma sanayii yatırımı ilanlarıyla çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Derik ilçesinde yaşayan bir mağdurun da 1 milyon 63 bin 879 lira dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto varlık platformları üzerinden kriptoya çevirdikleri saptandı. Şüphelilerin 1 Eylül 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 4 aylık banka hesap hareketlerinde, dolandırıcılık kaynaklı yaklaşık 95 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

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16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitlerin ardından bugün Mardin merkezli Kırşehir, Adana, Balıkesir, İstanbul, Trabzon, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Giresun ve Siirt’te 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 17 SIM kart ve 3 tablet ele geçirildi. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.