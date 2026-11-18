Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda, "Minik Hayatlar, Büyük Umutlar" temasıyla gerçekleştirilen programa sağlık çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda konuşan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Turgut Bozan, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uz. Dr. Muhammet Hocaoğlu ile MAÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hıdır Apak, prematüre bebeklerin yaşam ve gelişim süreçlerinde erken müdahale, multidisipliner sağlık hizmetleri ve aile desteğinin önemini vurguladı.

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MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Engin Ramazanoğlu da "Prematüre Bebeklerde Nöromotor Gelişim ve Erken Rehabilitasyon" başlıklı sunumunda gelişimsel değerlendirme ve erken dönem fizyoterapi uygulamalarını ele aldı.

Uzman Dr. Muhammet Hocaoğlu ise "Prematürite: Bir Mucizenin Anatomisi" başlıklı sunumunda prematüre doğum ve yenidoğan yoğun bakım süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ile özel gereksinimli çocukların annelerinin el emeğiyle hazırladığı bereler prematüre bebeklere hediye edildi.