Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 47 üreticinin üzüm bağında modern telli terbiye sistemi kuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Mardin'in 10 ilçesinde 150 üreticiye ekipman desteği sağlandı, 47 üreticinin bağına telli terbiye sistemi kuruldu.

Midyat ilçesine bağlı Gülgöze Mahallesi'nde de uygulanan sistemle üzüm asmalarının toprakla teması kesilerek direk ve teller üzerinde yetişmesi sağlandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, geleneksel bağcılık yöntemlerinin yerine modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Telli terbiye sistemi ile asmaların güneş ışığından daha fazla yararlanacağını ifade eden Yavuz, uygulamayla üzüm kalitesinin ve şeker oranının artırılmasının, mantar hastalıklarının etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yavuz, "Amacımız, minimum alandan maksimum verim elde etmek. Projemizin çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli ürün almalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Üretici İlyas Doğan da yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra bölgede oluşan huzur ortamıyla memleketi Gülgöze Mahallesi'ne döndüğünü belirtti.

Modern bağcılık projesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, sistemin bölgede ilk kez uygulandığını bildirdi.

Doğan, "Modern bir sistemle yöremize katkı sunacağımıza inanıyorum. İlk olduğu için çok sevinçliyim. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir." dedi.

Projenin, Mardin'de bağcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üretim kalitesinin artırılmasına ve bölge çiftçilerinin desteklenmesine katkı sunması bekleniyor.