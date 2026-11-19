Mardin'in Midyat ilçesinde eşi Bedriye Naz'ı pencereden attığı iddiasıyla tutuklanan Levent Naz'ın yargılanmasına başlandı.

Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Naz, maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Naz, soruşturma aşamasındaki savunmalarını tekrarladığını belirterek, isnat edilen suçu işlemediğini iddia etti.

Olay günü pencereden kendisini atmaya çalışan eşini engelleyemediğini öne süren Naz, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada bazı tanıklar da dinlendi. Taraf avukatları da olay yerinde mahkemenin keşif yapması talebinde bulundular.

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Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, avukatların keşif talebinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Duruşmanın ardından maktul Bedriye Naz'ın yakınları ile ailenin avukatı Gurbet Bilbay, adliye binası önünde açıklama yaptı.

Maktulün ablası Filiz Dilekçi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Kardeşim hayattan koparıldı. Bir anneye daha evlat acısı yaşatıldı. 4 çocuk annesiz bırakıldı. Böyle bir ölümü kabul etmiyoruz. Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz." dedi.

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Avukat Bilbay da "Bedriye Naz pencereden atlamadı. Naz, pencereden atıldı. Tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Gerekli suç duyurusunda bulunacağız, eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz." diye konuştu.

- Olay

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir binanın 5. katındaki pencereden düştüğü öne sürülen Bedriye Naz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturma kapsamında maktulün eşi Levent Naz gözaltına alınmış, 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.