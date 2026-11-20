Olay, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 çocuk babası Eşref Taktaş, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taktaş, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 5 çocuk babası Eşref Taktaş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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