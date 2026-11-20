Mardin'de park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocalar Mahallesi'nde dün akşam sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
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