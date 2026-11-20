Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor maçına hazır
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.
Antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayan kırmızı-lacivertli ekip, Bandırmaspor karşılaşmasına odaklandı.
Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
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