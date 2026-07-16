Mardin 1969 Spor, Dimitrov'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Bulgar sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer ederken geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Mustafa Şengül'ün de bonservisini aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Dimitrov ile 2 yıllık, Mustafa Şengül ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Zdravko Minchev Dimitrov'a, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği başarılı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlayan Mustafa Şengül, yeni sezonda da formamızı giyecektir. Anlaşmanın kulübümüze ve Mustafa Şengül'e hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."

