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        Mardin 1969 Spor, İpek Bulgur ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma şort sponsorluğu için İpek Bulgur ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, İpek Bulgur ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma şort sponsorluğu için İpek Bulgur ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla İpek Bulgur'un 2026-2027 sezonunda takımın forma şort sponsoru olacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu forma şort ön sponsorluğu için İpek Bulgur İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kulübümüze destek vermeye devam edecek olan İpek Bulgur'a teşekkür ediyor, işbirliğimizin her iki taraf adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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