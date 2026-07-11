Mardin 1969 Spor, İpek Bulgur ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma şort sponsorluğu için İpek Bulgur ile anlaşma imzaladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla İpek Bulgur'un 2026-2027 sezonunda takımın forma şort sponsoru olacağı belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu forma şort ön sponsorluğu için İpek Bulgur İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kulübümüze destek vermeye devam edecek olan İpek Bulgur'a teşekkür ediyor, işbirliğimizin her iki taraf adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

