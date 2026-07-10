Mardin 1969, Texas Enerji İçeceği ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Özeller Group bünyesinde faaliyet gösteren Texas Enerji İçeceği ile sponsorluk anlaşması imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Texas Enerji İçeceği, yeni sezonda takımın forma kol sponsoru olacak.



Açıklamada, "Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Özeller Group ailesine teşekkür ediyor, Texas Enerji İçeceği ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

