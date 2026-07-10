Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ambulans, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Şırnak İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ambulans, Silopi Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklettiği sırada, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi mevkisinde tıra çarptı.



Çarpmanın ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobil de ambulansa çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, ambulanstaki sağlık personeli Serdar U, Muhammed Enes A. ve hasta Hüseyin Y. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

