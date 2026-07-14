Mardin 1969 Spor, "Mahmood Coffee" ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve finans işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Ayanoğlu'nun Mahmood Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret ederek, üzerinde isminin yer aldığı Mardin 1969 Spor formasını takdim ettiği belirtildi.



Ziyarette resmi sponsorluk sözleşmesinin imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Kulübümüz Mahmood Coffee ile 2026-2027 sezonunu kapsayan göğüs sponsorluğu anlaşması imzalamıştır. Altunkaya Şirketler Grubu markalarından Mahmood Coffee, yeni sezonda göğüs sponsorumuz olarak Mardin 1969 Spor ailemize güç katacaktır. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

