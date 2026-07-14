Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969 Spor, "Mahmood Coffee" ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Mardin 1969 Spor, "Mahmood Coffee" ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, "Mahmood Coffee" ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve finans işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Ayanoğlu'nun Mahmood Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret ederek, üzerinde isminin yer aldığı Mardin 1969 Spor formasını takdim ettiği belirtildi.

        Ziyarette resmi sponsorluk sözleşmesinin imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Kulübümüz Mahmood Coffee ile 2026-2027 sezonunu kapsayan göğüs sponsorluğu anlaşması imzalamıştır. Altunkaya Şirketler Grubu markalarından Mahmood Coffee, yeni sezonda göğüs sponsorumuz olarak Mardin 1969 Spor ailemize güç katacaktır. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        MAGYED, Nusaybin Kaymakamı Temurci ile bir araya geldi
        MAGYED, Nusaybin Kaymakamı Temurci ile bir araya geldi
        Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, LGS'de tam puan alan Mehmet Efe Arsla...
        Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, LGS'de tam puan alan Mehmet Efe Arsla...
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma program...
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma program...
        Uzmanından uyarı: "Zirai ilaçlar yer altı sularını kirletiyor"
        Uzmanından uyarı: "Zirai ilaçlar yer altı sularını kirletiyor"
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün...
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün...
        Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı (2)
        Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı (2)