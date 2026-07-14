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        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananların yer aldığı video gösterimi yapıldı.

        Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, programda yaptığı konuşmada, devleti ve milleti hedef alan hain darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletin eşsiz bir cesaret örneği sergilediğini belirtti.

        Milletin cesareti, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve devletin kararlı duruşuyla ihanet girişiminin bertaraf edildiğini anlatan Koyun, şunları kaydetti:

        "O gece sadece bir darbe önlenmemiştir, milli iradeye kastedenlere karşı ecdadımızın ruhuyla bir kez daha set çekilmiştir. Aziz milletimiz, canı pahasına vatanına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihe altın harflerle unutulmaz bir destan daha yazmıştır. Akif'in dizelerindeki o sarsılmaz imanı o gece tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."

        Mardin'in farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı kadim bir şehir olduğunu dile getiren Koyun, şöyle devam etti:

        "Bu toprakların en büyük gücü birlik, beraberlik ve karşılıklı saygıdır. 15 Temmuz ruhu da bu kardeşlik anlayışının en güçlü ifadesidir. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmamak ve genç nesillerimize vatan sevgisini, milli birlik, beraberlik şuurunu ve demokrasi bilincini miras bırakmaktır. Rabb'im, devletimizi ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ise 15 Temmuz'un tarihe acı bir gece olarak değil aynı zamanda cesaretin, fedakarlığın ve millet olma şuurunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

        Bakanlık olarak toplumu ayakta tutan en güçlü yapının aile olduğuna inandıklarını kaydeden Karaarslan, şunları aktardı:

        "Güçlü aileler, güçlü bireyleri, güçlü bireyler ise güçlü bir toplumu oluşturur. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yaşatılması, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan sevgisinin, demokrasi bilincinin ve ortak değerlerimizin aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de onların yanında olmaya devam etmektedir. Bizler de il müdürlüğü olarak sunduğumuz sosyal hizmetlerle, onların hayatlarını kolaylaştırmayı, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı görev kabul ediyoruz. Bu anlamlı günde, vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum."

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Mardin Şube Başkanı Hatice Turan Kandemir de bir konuşma yaptı.

        15 Temmuz gazisi Metin Özen ile söyleşinin yer aldığı program, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı resim yarışmasının ödül töreni, İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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