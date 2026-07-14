Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, LGS'de tam puan alan Mehmet Efe Arslanhan'ı ağırladı

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 500 tam puan alan Mardin Artuklu Hacı Süphiye Bölmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Arslanhan'ı ağırladı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Arslanhan ve babası Fen Bilimleri öğretmeni Selim Arslanhan dernek binasında misafir edildi.



Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş, Mehmet Efe'nin başarısının Mardin için gurur verici olduğu vurguladı.



Güneş, şunları kaydetti:



"Bu başarı Mehmet Efe'nin gayretli ve disiplinli çalışması ile birlikte ailesinin de büyük emeklerinin neticesiyle oluştu. Kendilerini tebrik ediyorum. Özellikle imam hatip camiamız için büyük gurur kaynağı oldu. Kendilerini dernek binamızda ağırlamaktan da büyük onur duyduk. İmam hatip okullarında okuyan öğrenciler çift kanatlı şekilde ilerleme kat ederler. Hem fen ve sosyal bilimler gibi modern bilimleri hem de İslami ilimleri bir arada alır. Bu şekilde hem akademik başarı hem de ahlaki değerler birlikte geliştirilerek dengeli bir insan profilinin oluşması sağlanır. "



Mehmet Efe Arslanhan da başarısının kaynağının özellikle düzenli ve planlı çalışmak ile öğretmenlerinin rehberliği olduğunu belirterek, sınav sürecinde kendisine her zaman destek olan ailesine, okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür etti.



Mehmet Efe'nin babası Selim Arslanhan ise oğlunun başarısından mutluluk duyduğunu ifade ederek, Mardin'i en iyi şekilde temsil ettiğini, bu sayede Mardin'in eğitim başarısına katkıda bulunabilecek diğer öğrencilere örnek olmasını umduğunu dile getirdi.



Görüşmede, Mehmet Efe Arslanhan'a plaket ve kitap takdim edildi.



Görüşmede, Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkan yardımcıları Mehmet Beşir Güneş ve Fatih Akman da hazır bulundu.



