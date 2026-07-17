Mardin 1969 Spor'da kombine satışları başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının başladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda takımlarını tribünden desteklemek isteyen taraftarların kombinelerini Passo üzerinden satın alabilecekleri belirtildi.



Açıklamada, kombine bilet fiyatlarının Kuzey Doğu Tribünü için 6 bin lira, Doğu Tribünü için 7 bin 500 lira, Batı Tribünü için ise 25 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.



Taraftarlara yeni sezonda takımlarının yanında olma çağrısında bulunulan açıklamada, Trendyol 1. Lig heyecanını tribünden yaşamak ve yerini şimdiden garantilemek isteyen futbolseverlerin kombine biletlerini Passo üzerinden temin edebileceği ifade edildi.

