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        Midyat'ta turizm sektör temsilcileriyle toplantı düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde turizm sektör temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Midyat'ta turizm sektör temsilcileriyle toplantı düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde turizm sektör temsilcileriyle toplantı düzenlendi.


        Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Midyat Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Fatih Yılmaz, Dernek Başkan Yardımcısı Muhammed Bay ile turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler katıldı.

        Toplantıda, ilçe turizminin mevcut durumu değerlendirilirken, sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştı.

        Görüşmelerde turizm sezonunda yaşanan sorunlar, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, altyapı çalışmaları ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

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