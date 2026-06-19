Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, mezun olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

        Üniversitelerinin akademik misyonunun evrensel bir misyon ve vizyon yaklaşımı çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Özcoşar, bu çerçevede yaptıkları en önemli çalışmalardan birinin de Mardin'in hemen yanı başında bulunan Suriye ve Suriyeli öğrencilerle ilgili olduğunu söyledi.

        Türkiye'de en çok Arapça eğitimi veren üniversite olarak oldukça aktif ve dinamik bir rol üstlendiklerini dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Suriye'de hem siyasette hem bürokraside üniversitemizin mezunlarının yoğunlukta olması aslında bunun önemli göstergelerinden biri. Bu üniversitemiz için de oldukça gurur verici. Şu anda üniversitemizin Suriye'deki varlığı aslında artık Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri ve mezunları derneği kurup Suriye'de bir bilim diplomasisi yürütecek seviyeye vardı. Önümüzdeki günlerde de buna ilişkin çalışmalar yapılacak. Hem burada okuyan hem mezun olan öğrencilerimizle üniversitemiz arasında, ülkemiz arasında irtibatın sürekliliğini, devamlılığını sağlamaya yönelik bir strateji olarak kurulacak bu dernek. Öğrencilerimizin oradaki etkinliği, gücü, varlığı bizi gururlandıran ve sevindiren bir husus."

        - "Birlikte, huzur içinde yaşama pratiğini Mardin'den öğrenmiş olduk"

        Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ise Mardin Artuklu Üniversitesini ikinci evleri olarak gördüklerini belirtti.

        Lisans mezunu olduğu bu üniversitede, yüksek lisansının devam ettiğini anlatan Salih, şöyle konuştu:

        "Mardin Artuklu Üniversitesi hem bizlere hem de öğrencilere ciddi bir imkan sağladı. Burada bilimsel araştırmalarımızı ve etkinliklerimizi yürüteceğimiz bir ortam sunuldu bizlere. Rektörümüzden ve derslerimize giren diğer hocalarımızdan çok şey öğrendik. Biz bu üniversite tecrübesini, burada öğrendiklerimizi oraya da aktarmak suretiyle inşallah geliştirmek istiyoruz. Mardin'de sadece üniversiteden yararlanmadık, aynı zamanda Mardin'den de çok şey öğrendik. Birlikte yaşama, bir arada olma, huzur içinde yaşama pratiğini de Mardin'den öğrenmiş olduk. Mardin halkına, burada bizleri karşılayanlara, yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz."

        Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakan Yardımcısı Münir Mustafa ile Suriye'den gelen bazı kurumların üst düzey bürokratlarının da yer aldığı törende, uluslararası öğrencilere mezuniyet belgeleri, dereceye giren öğrenciler ile eğitimlerine katkı sunan akademisyenlere plaket verildi.

        Törene, Suriye'de geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamid el Avak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Dr. Mehmet İhsan Özdemir ile mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        'Arınmadan korkuyorlar'
        'Arınmadan korkuyorlar'
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 4 Milyon TL'lik ürün ele geçi...
        Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 4 Milyon TL'lik ürün ele geçi...
        Mardin'de kuyuda görülen yılan doğaya bırakıldı
        Mardin'de kuyuda görülen yılan doğaya bırakıldı
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama geti...
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama geti...
        Mardin'de YKS kapsamında gerekli tedbirler alındı
        Mardin'de YKS kapsamında gerekli tedbirler alındı
        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine iz...
        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine iz...