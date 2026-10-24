"Mardin Kültür Yolu Festivali" sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mardin durağındaki etkinlikler sürüyor.

Festivalin 23. durağı olan Mardin'de çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanat programları vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı Konseri, müzikseverleri bir araya getirdi. Askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz ve Türk müziğinden örneklerin seslendirildiği programda, Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler de yer aldı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Emine Çamurtaş eşliğinde gerçekleştirilen Kumaş Boyama Atölyesi'nde de katılımcılara tekstil yüzeylerini renklendirme ve özgün desenlerle süsleme teknikleri tanıtıldı. Geleneksel el sanatları ile modern tasarım uygulamalarında kullanılan kumaş boyama sanatının ele alındığı atölyede, farklı renklerin ve desenlerin kumaş üzerinde nasıl şekillendiği aktarıldı.

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Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda yer alan "Osmanlı Mukaddes Emanetleri" sergisi ise ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediliyor. Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesinin 509. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi, Osmanlı döneminin dini ve kültürel mirasını tarihi eserler aracılığıyla tanıtıyor.

Sergide Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Surre kesesi, zemzem sürahisi ve Kabe anahtarı kesesi gibi eserler yer alıyor.

Ziyaretçiler, farklı dönemlerin izlerini taşıyan bu emanetleri yakından inceleyerek eserlerin tarihi ve kültürel önemine ilişkin bilgi edinme fırsatı buluyor.

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Mardin Kültür Yolu Festivali, yarına kadar kentin farklı noktalarında düzenlenen konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanatı geniş kitlelerle buluşturmaya devam edecek.