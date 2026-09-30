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        Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, zanlıların internet ve sosyal medyadan araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

        MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

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        Bu kapsamda Mardin, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kartı, tablet, 4 USB bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

        Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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