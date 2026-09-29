Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile prensipte anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev alan Petev'in lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.