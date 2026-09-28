Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in hoşgörü ve kardeşlik kültürünün sporun birleştirici gücüyle daha da anlam kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamında gençler ve çocukların desteklenmesi için devletin imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Akkoyun, "Türkiye Yüzyılı, sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

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Mardin’in her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Yeni spor tesislerinin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayan kurslar ve turnuvalar, kulüplerimize yapılan malzeme ve altyapı destekleri ile Mardin'imizin her köşesinde gençlerimizin sporla buluşması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporda tesisleşmenin, güçlü altyapının ve gençlerimize sağlanan imkanların başarıyı artıracağına; kendilerine fırsat tanındığında gençlerimizin uluslararası turnuvalarda gururumuz olmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda, devletimizin destekleriyle güçlü spor altyapısını kalıcı kılmak ve Mardin’imizde her alanda spor kültürünü oluşturmak için Mardin Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte hareket ederek spora olan desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise sporu yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, gençlerin öz güven kazanmaları ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeleri için önemli bir araç olarak gördüklerini belirtti.

Birlik, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla, kültürle ve sosyal faaliyetlerle buluşması, onların toplumsal hayata daha aktif katılmaları, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri açısından son derece önemli." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun tarafından müsabakalarda başarı gösteren sporculara madalya ve kupa verildi.