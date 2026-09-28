Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in hoşgörü ve kardeşlik kültürünün sporun birleştirici gücüyle daha da anlam kazandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamında gençler ve çocukların desteklenmesi için devletin imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Akkoyun, "Türkiye Yüzyılı, sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Mardin’in her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Yeni spor tesislerinin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayan kurslar ve turnuvalar, kulüplerimize yapılan malzeme ve altyapı destekleri ile Mardin'imizin her köşesinde gençlerimizin sporla buluşması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporda tesisleşmenin, güçlü altyapının ve gençlerimize sağlanan imkanların başarıyı artıracağına; kendilerine fırsat tanındığında gençlerimizin uluslararası turnuvalarda gururumuz olmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda, devletimizin destekleriyle güçlü spor altyapısını kalıcı kılmak ve Mardin’imizde her alanda spor kültürünü oluşturmak için Mardin Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte hareket ederek spora olan desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

        REKLAM

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise sporu yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, gençlerin öz güven kazanmaları ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeleri için önemli bir araç olarak gördüklerini belirtti.

        Birlik, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla, kültürle ve sosyal faaliyetlerle buluşması, onların toplumsal hayata daha aktif katılmaları, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri açısından son derece önemli." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Akkoyun tarafından müsabakalarda başarı gösteren sporculara madalya ve kupa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli yakalandı
        Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli yakalandı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin, parke taşı ve kaldırım çalışmalarını inceled...
        Midyat Belediye Başkanı Şahin, parke taşı ve kaldırım çalışmalarını inceled...
        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ailelere giysi ve nakdi destek
        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ailelere giysi ve nakdi destek
        Mardin'de özel gereksinimli çocukların annelerine sağlık okuryazarlığı eğit...
        Mardin'de özel gereksinimli çocukların annelerine sağlık okuryazarlığı eğit...
        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı
        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Almanya'daki Türk seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'daki kültür turizmine...
        Almanya'daki Türk seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'daki kültür turizmine...