Mardin'de 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Nusaybin'in Yeniköy, Dargeçit'in Ilısu mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 ilçedeki yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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