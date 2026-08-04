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        Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ambulans, otomobil ve tır çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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