Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ambulans, otomobil ve tır çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.



Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

