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        Mardin'de 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Mardin'de 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Can'dan (47) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kapıyı açan ekipler, evde Can'ın cansız bedenini buldu.

        Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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