Mardin'de 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Giriş: 01.10.2026 - 18:53 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Can'dan (47) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler, evde Can'ın cansız bedenini buldu.
Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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