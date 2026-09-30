Mardin turizminde sonbahar hareketliliği yaşanıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR / BEŞİR ŞAVUR - Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de havaların serinlemeye başlamasıyla turizm hareketliliği arttı.

İnanç turizminin yanı sıra zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkati çeken Mardin, son yılların gözde turizm rotaları arasındaki yerini koruyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın adeta oya gibi işlendiği evleriyle ziyaretçilerini ağırlayan kentte, yerli ve yabancı turistler tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk oluşturuyor.

Mardin Müzesi, Kasımiye ve Zinciriye medreseleri, Deyrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti gibi önemli noktaları gezen ziyaretçiler, kentin zengin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor.

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Özellikle hafta sonu hareketliliğin arttığı kentte, turistler tarihi sokaklarda gezip fotoğraf çekerken, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlarda alışveriş yapıyor.

- "Yıl sonuna kadar Mardin'de turizmin yoğun geçeceğini düşünüyoruz"

Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Seçkin Acar, AA muhabirine, yaklaşık 120 otelin bulunduğu kentte havaların serinlemeye başlamasıyla doluluk oranlarının arttığını söyledi.

Deniz sezonunun sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin rotasını Mardin'e çevirdiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Biz 'Her mevsim Mardin' diyoruz. Havaların serinlemesiyle talep daha da arttı. Ekim ayında rezervasyonlar çok yüksek. Kasım için de rezervasyonlarımız var, hatta aralık ayına rezervasyon almaya başladık. Bu bizim için çok umut verici. Mardin şu an çok tercih edilen illerden biri. Mardin'in tarihi, kültürü, medeniyetlerin buluşması ve farklı dinlerin bir arada yaşaması insanlara ayrı bir atmosfer sunuyor. Bu kadar farklı dinin, kültürün ve dilin bir arada huzur içerisinde yaşaması Mardin'in en önemli özelliklerinden biri. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir şehre sahibiz. Yıl sonuna kadar Mardin'de turizmin yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Buna ocak ayı da dahil. Artık bizim kış turizmimiz de var. Mardin'de kışın gezmenin ayrı bir keyfi var. Karla kaplı Mardin'in atmosferi gerçekten çok farklı. Gelen misafirler de aynı hissiyatı dile getiriyor."

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- "Özellikle sabah ve akşama doğru yoğunluk artıyor"

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde gönüllü rehberlik yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberliği 3. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Konak da medresede yoğun bir dönem yaşandığını, çok sayıda kişinin medreseyi ziyaret ettiğini anlattı.

Özellikle hafta sonlarının daha hareketli geçtiğine dikkati çeken Konak, şöyle konuştu:

"Özellikle sabah ve akşama doğru yoğunluk artıyor. Bazen insanlar sırayla girmek zorunda kalıyor ve kapıda kuyruk oluşuyor. Sıralar zaman zaman ana girişe kadar ulaşıyor. Bu da yoğun bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Medresenin bir maneviyatı var. İnsanlar bu maneviyatı hissetmek için geliyor. Şu an çok güzel bir havadayız. Bu havayı değerlendirmek isteyen misafirler için Mardin büyük bir potansiyele sahip. Mardin şu anda en fazla rağbet gören illerden biri diyebiliriz."

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- "Güneydoğu bu aylarda harika"

Karadeniz illerinden Mardin'e tur getiren profesyonel turist rehberi Berfin Ceylan İratçı ise bölgeye her hafta düzenli tur getirdiklerini belirtti.

Samsun ve Tokat'tan 47 kişilik bir misafir grubuyla Mardin'e geldiklerini aktaran İratçı, kentin özellikle bu dönemde yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Bölgenin ve özellikle Mardin'in, insanların ciddi anlamda merak ettiği hatta defalarca geldiği bir rota olduğunu dile getiren İratçı, "Özellikle bu aylar en çok tercih edilen dönemler. Hava sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 2,5 ay boyunca bölge çok yoğun olacak. Biz de ciddi bir turizm potansiyeli bekliyoruz. Mardin, medeniyetlerin beşiği olarak adlandırdığımız ve sürekli anlattığımız bir şehir. 5 yılda ciddi anlamda yıldızı parlayan bir şehir. Daha da parlayacağına inanıyorum. Çok fazla talep var. Hem büyük kültür turları hem de VIP misafirlerin bireysel olarak gelip konaklama, gezme ve rehberlik hizmeti talepleri çok yoğun. Güneydoğu bu aylarda harika." ifadelerini kullandı.

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- "Tam gezme dönemi"

Hatay'dan gelen Sema Zanbak da iki çocuğuyla kenti gezdiklerini belirterek, "Çok ilgimi çeken bir yer. Çocuklarımla beraber gezmeyi seviyoruz. Mardin çok güzel, etkileyici bir yer. Özellikle taş yapıları çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim, gelip görmeleri gerekiyor." dedi.

Ordu'dan gelen Galip Can Çelen ise ilk kez ziyaret ettiği Mardin'i çok beğendiğini söyledi.

Çelen, "İlk önce Diyarbakır'a, ardından Mardin'e geldik. Çok güzel eserler, çok güzel tarihi bölgeler var. Herkesin de gelmesini isterim. Tekrar geleceğim. Rüzgar var, hava serin. Tam gezme dönemi." diye konuştu.

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Kevser Ertaş da daha önce televizyonda gördüğü Mardin'i gezmek için Samsun'dan geldiğini dile getirerek, "Çok güzel yerler, çok beğendik. Herkese de tavsiye ediyoruz. Gelinmesi, görülmesi gereken yerler. Gerek tarihi gerek mimarisi çok etkileyici. Birkaç yıl önce de gelmiştik. Buralar özellikle bahar aylarında gelip görülmesi gereken yerler. Muhteşem oluyor. Bu mevsimde hava çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'dan gelen Nazlı Yaren Yılmaz da Mardin'in çok güzel ve farklı bir şehir olduğunu kaydetti.