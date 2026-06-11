Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de 60 yıllık kadastro davası sonuçlandı

        Mardin'de 60 yıllık kadastro davası sonuçlandı

        Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Mardin'de 60 yıllık kadastro davası sonuçlandı

        Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

        "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığınca sağlanan teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

        Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.

        Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava karara bağlandı.

        Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.

        Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.

        Kararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi.

        Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.

        Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Toyota Plaza Timurağaoğlu başarısını Avrupa'da iki önemli ödülle taçlandırd...
        Toyota Plaza Timurağaoğlu başarısını Avrupa'da iki önemli ödülle taçlandırd...
        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Nusaybin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Nusaybin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        Mardin'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        Babasını patlayıcıyla öldürmeye çalışan sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Babasını patlayıcıyla öldürmeye çalışan sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...