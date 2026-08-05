Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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