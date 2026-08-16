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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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