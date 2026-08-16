Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

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