Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 16.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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