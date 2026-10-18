Mardin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Şehmus S'nin (47) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun kırsal Suğukkuyu Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şehmus S'nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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