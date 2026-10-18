Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 18.10.2026 - 09:13 Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Yeter T. (37), evde halı yıkadığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeter T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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