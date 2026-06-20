Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de evde çıkan yangında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Mardin'de evde çıkan yangında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Mardin'de evde çıkan yangında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.

        Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike D'nin (7) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangında yaralanan anne, baba ve 3 çocuk sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 4 Milyon TL'lik ürün ele geçi...
        Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 4 Milyon TL'lik ürün ele geçi...
        Mardin'de kuyuda görülen yılan doğaya bırakıldı
        Mardin'de kuyuda görülen yılan doğaya bırakıldı
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama geti...
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama geti...
        Mardin'de YKS kapsamında gerekli tedbirler alındı
        Mardin'de YKS kapsamında gerekli tedbirler alındı