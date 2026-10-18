Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46) yaralandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

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