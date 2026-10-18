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        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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