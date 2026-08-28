Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta 18 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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