Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Giriş: 28.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta 18 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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