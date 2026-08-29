Mardin'de lastik yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de lastik yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 29.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
Mardin'de lastik yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde dün, seyir halindeki lastik yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ