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        Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Dörtyol mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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