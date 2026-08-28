Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.
Giriş: 28.08.2026 - 21:53 Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde Suriye uyruklu C.K. (30), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan C.K. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ