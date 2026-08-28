Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi'nde Suriye uyruklu C.K. (30), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan C.K. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de orman yangını!
        Fethiye'de orman yangını!
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş, Mardin'de Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi açılış törenine...
        Bakan Göktaş, Mardin'de Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi açılış törenine...
        Bakan Göktaş, Mardin'de
        Bakan Göktaş, Mardin'de
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin'de açılış töreninde konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin'de açılış töreninde konuştu:
        Bakan Göktaş: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz (...
        Bakan Göktaş: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz (...
        Bakan Göktaş: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz (...
        Bakan Göktaş: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz (...