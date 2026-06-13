Mardin'de Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanış töreni düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörle mücadelemizde tüm tedbirlerimizi halen en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanında uyuşturucuyla mücadelede de dünyanın birçok ülkesi pes etmiş gibi görünse de biz mücadeleye hep birlikte devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan da bu konuda büyük destek bekliyoruz." dedi.





İçişleri Bakanlığı himayesinde Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde muhtarların kurumsal donanımlarını, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanışı dolayısıyla bir otelde tören düzenlendi.



Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve illerinde muhtarların daha iyi iş yapması, yönetmesi, düşünmesi ve hizmet üretmesi için büyük bir heyecanla Muhtarlar Akademisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, Mardin'deki programa da 700'den fazla muhtarın katıldığını söyledi.



Son 2 yılda Terörsüz Türkiye süreciyle herhangi bir terör olayının ve şehit haberinin gündem olmadığını aktaran Turan, şunları kaydetti:



"Terörle mücadelede nerede kaldıysak, hangi adımı attıysak, jandarma, emniyet ve ilgili tüm kurumlarımız aynı kararlılıkla görevlerinin başındadır. Devlet güvenlik konusunda asla taviz vermez, vermemelidir. Terörle mücadelemizde tüm tedbirlerimizi halen en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanında uyuşturucuyla mücadelede de dünyanın birçok ülkesi pes etmiş gibi görünse de biz mücadeleye hep birlikte devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan da bu konuda büyük destek bekliyoruz. Çünkü muhtarlarımız mahallede neyin nerede olduğunu iyi bilir. Emniyetimiz ve mülki idare amirlerimizle paylaşarak bu konunun bitirilmesi için çok büyük katkılar sağlayabilirler."



Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni suç türlerinin ortaya çıktığını anlatan Turan, siber suçlar başta olmak üzere farklı alanlarda yeni tehditlerle karşılaştıklarını, her alanda teknik kapasite ve teknolojiyi geliştirerek tedbirleri almaya çalıştıklarını bildirdi.



Bakan Yardımcısı Turan, şöyle devam etti:



"Yurt dışı bağlantılı telefonlar ve ekonomik ilişkiler üzerinden gençleri sokak çetelerinde kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hepsini takip ediyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız büyük bir motivasyonla bunların üzerine gidiyor. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Devletin varlığı dışında hiçbir yapılanmayı, adı ne olursa olsun kabul etmiyoruz. Gereken her türlü adımı atıyoruz ve artırarak devam edeceğiz. Derler ya, 'Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.' Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum. Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir. Bunun gereğini yapmakta kararlıyız."



- "Bu sürece sahip çıkmak bir parti meselesi değildir"



Türkiye'nin her alanda büyümeye devam ettiğini, her şeye rağmen gelişmeye ve yatırımlara devam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Turan, "Bundan 10-15 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayisi Yunanistan'la kıyaslanırdı. 'Onların şu kadar tankı var, bizim bu kadar tankımız var' diye konuşulurdu. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada artık bu kıyaslamalar gündem bile olmuyor. Bu çok kıymetli bir değerdir." ifadelerini kullandı.



Dünyada ülkesini ayağa kaldıran, uluslararası alanda "Biz de varız" diyebilen çok az lider ve ülkenin kaldığını belirten Turan, o yüzden büyümekte ve gelişmekte kararlı oldukları ve hayata geçirmeye devam edecekleri birçok projelerinin bulunduğunun altını çizdi.



Bunların içinde en büyük projelerinin ve en iddialı hedeflerinin Terörsüz Türkiye olduğunu dile getiren Turan, şunları aktardı:



"Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras tapu senedi, ev, araba, altın ya da gümüş değil huzurlu ve terörsüz bir Türkiye'dir. İki yıldır Mardin'de şehit haberi, çatışma haberi yok. Bunlar en çok muhtarlarımızı mutlu etmeli değil mi? Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar bugün olmaz yarın yapılır ama canın ve huzurun yerini hiçbir şey tutmaz. Bu süreçte daha işin başındayız. Muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Bu sürece sahip çıkmak bir parti meselesi değildir. Sayın Bahçeli'nin liderliğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle bu adımlar atıldı ama bu işi başarıya ulaştırmak, yarın evlatlarımızın huzurlu bir Türkiye'de yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu bölgede, Mardin başta olmak üzere hangi ailemiz bu acıları yaşamadı? Kimi evladını şehit verdi kimi çocuğunu dağa kaptırdı kimi ekonomik sıkıntı yaşadı kimi iş yerini kaybetti kimi köyünü terk etmek zorunda kaldı. Bu uzun bir yol. İngiltere'de, İspanya'da, Endonezya'da, Filipinler'de, Kolombiya'da benzer süreçler yaşandı. İngiltere'de görüşmeler 14 yıl sürdü. Kolay işler değil bunlar. Örgüt sembolik de olsa önemli bir adım attı. Sonrasında Mecliste çalışmalar yürütüldü. Önümüzde farklı aşamalar olacak. Çok taraflı ve uzun bir süreçten bahsediyoruz ama muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Bu süreçte yanlış dil kullananı uyarmak önce muhtarın görevidir. Çünkü dil, yeri geldiğinde silahtan daha etkili ve daha tehlikeli olabilir. Kim yanlış bilgi yayıyor, toplumu tahrik ediyor, süreci zehirliyorsa ona 'Dur' demek önce muhtarın görevidir. Bu iş siyasetçilerin işi deyip kenara çekilmeyeceğiz."



- "Devlet ne yaptığını bilir, güvenlikten asla taviz vermez"



Hep birlikte sürece sahip çıkacaklarını ifade eden Turan, "Bazı insanların bütün hayatı terör söyleminden ibaret. Bazı siyasi yapıların bütün gündemi bunun üzerine kurulu. Bu nedenle bu süreci başarıya ulaştırmak zorundayız. Çünkü bozmak, sabote etmek, istismar etmek kolaydır. Zor olan sabırlı olmak ve cesaret göstermektir. Bu süreç başarısız olursa, yarın aynı masayı yeniden kurmaya kim cesaret edebilir? İngiltere yaptı, Avrupa yaptı. Biz de başarmak zorundayız. Bu sürece anlık siyasi reflekslerle bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum ama kimse şunu unutmasın, devlet ne yaptığını bilir, güvenlikten asla taviz vermez. Biz görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Muhtarlığın önemine değinen Turan, muhtarları çok önemsediklerini ve güçlendirmeyi istediklerini dile getirdi.



Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Muhtar bizim için öğretmendir, yol göstericidir, arabulucudur. Muhtarlarımızla birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Mezhebimiz, kültürümüz, yaşam tarzımız farklı olabilir ama gerektiğinde aynı sofrada oturabilen, aynı çorbaya kaşık sallayabilen insanlarız. Gidecek başka kapımız yok. Türk bayrağı altında 86 milyon vatandaş olarak yaşamaya kararlıyız. Kuzeyimizde, güneyimizde savaş var ama biz beraber oldukça, terörü geride bıraktıkça ve milletimizin hakkını savundukça korkacak hiçbir şeyimiz yok."



- "Ülkemizde huzurun, güvenin ve istikrarın temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır"



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ise kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarların, devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.



Akkoyun, şöyle konuştu:



"Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak amacıyla muhtarlarımız en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hepimizin tüm çabası, çalışması ve hedefi Mardin'imizin huzuru, Mardinlilerin mutluluğu içindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 20 yılda devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade ve aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizde huzurun, güvenin ve istikrarın temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır. Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca güvenlik meselesi değil aynı zamanda huzurun, barışın ve kardeşliğin kalıcı hale getirilmesi sürecidir. Gelecek nesillerimize güvenli, istikrarlı ve umut dolu bir Türkiye bırakma kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Bu topraklar barışı, kardeşliği, huzuru ve güveni istiyor ve sahipleniyor. Çünkü bu topraklar vatanını ve milletini seven, bayrağına bağlı çalışkan, fedakar, vefakar, mert, kadirşinas ve yürekli insanların topraklarıdır."



Programda, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından programda emeği geçenlere teşekkür, muhtarlara da katılım belgeleri verildi.

