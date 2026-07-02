Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sürücü mü, yolcu mu olduğu öğrenilemeyen; kazada yaralanan Y.T. (72) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Y.T, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

