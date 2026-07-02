Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü mü, yolcu mu olduğu öğrenilemeyen; kazada yaralanan Y.T. (72) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.T, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Benzer Haberler

        Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı
        Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını...
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını...
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        40 dereceyi aşan sıcakta zorlu mercimek mesaisi
        40 dereceyi aşan sıcakta zorlu mercimek mesaisi
        Mardin'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Mardin'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı