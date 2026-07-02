Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü mü, yolcu mu olduğu öğrenilemeyen; kazada yaralanan Y.T. (72) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.T, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.