Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliğince "Türkiye'nin Yüzyılı ve Gençlik" paneli düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecinde gençlerin fikirleri, hayalleri ve duygularının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin fikirlerini ve Terörsüz Türkiye sürecindeki konumlarını ele almak amacıyla panel düzenlediklerini belirten Kurtay, alanında tanınan isimlerin kendilerini yalnız bırakmadığını, gençleri bu isimlerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Terörsüz Türkiye sürecinde gençlerin aktif rol almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtay, şöyle konuştu:

"Mardinli gençler olarak Terörsüz Türkiye sürecine güçlü şekilde katkı sunmak istiyoruz. TÜGVA olarak gençlerin beklentilerinin, taleplerinin ve bu sürece nasıl katkı sağlayabileceklerinin ele alınmasını önemsiyoruz. Mardinli gençlerimizin de bu süreçte aktif rol almasını istiyoruz. Medeniyetin mirasını, atalarımızın ve ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzel emaneti gelecek nesillere taşıyoruz. Ecdadımızdan devraldığımız mirasla ülkemizin dünya arenasındaki konumunu yükseltmek istiyoruz. Mardin'de Aziz Sancar gibi nice bilim insanı yetişti. Bizler de ecdadımızın gençleri olarak Mardin'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz."

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Konuşmanın ardından oturum başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Tarkan Zengin'in yaptığı panele geçildi.

Panelde, gazeteci yazarlar Ekrem Kızıltaş, Nuh Albayrak, Zafer Şahin ve Melik Yiğitel konuşma yaptı.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gençler katıldı.